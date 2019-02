Weltmeister, Freigeist, Unternehmer: Der Lord of the Board

Längst bestimmen auch in der einst rebellischen Snowboard-Szene Investoren das Tempo. Aus Pionieren wie dem Amerikaner Jake Burton, dem wahren Lord of the Board, sind Aufsichtsräte in Millionen-Konzernen geworden. „Ich bin zwar als Unternehmen recht klein geblieben, aber auch deshalb gehört meine Marke noch zu 100 Prozent mir selbst“, sagt Siegfried Grabner.

Bleibe frei. Ein bisschen Rebell steckt auch im Unternehmer Grabner. Bereits als Athlet war der in Andorra lebende Kärntner ein Unbequemer und Unbeugsamer. Mehrmals lag er im Clinch mit dem nationalen und internationalen Skiverband, die erst nach einigen Disputen die Snowboarder in ihre großen Familien aufnahmen.

Kritik am ÖSV

„Der alpine Skisport hat in Österreich eine ungeheure Kraft. Da werden zwangsläufig alle anderen Sparten an den Rand gedrückt“, betont Grabner. Jammern solle man aber dennoch nicht. „Verglichen mit anderen Ländern geht’s den österreichischen Boardern gut. Ich kenne Medaillengewinner aus anderen Nationen, die für so manche Ausgaben selbst aufkommen müssen. Jedoch müssen in Österreich die Relationen zwischen Ski- und Snowboard-Budget hinterfragt werden.“

Auch auf dem Berg stimmen die Relationen längst nicht mehr für Grabner: „Die Trainingslager im Herbst fehlen mir so gar nicht. Dort tummeln sich immer mehr Sportler auf immer kleiner werdenden Gletschern. Das ist keine gesunde Entwicklung.“