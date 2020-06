Was die Capitals ändern müssen

Das siebente Viertelfinale und somit das 55. Spiel der Saison war das letzte für die Vienna Capitals. Das Ziel Meistertitel wurde nicht nur verfehlt, das Ausscheiden im Viertelfinale und der achte Rang in der Play-off-Qualifikation bedeuten trotz der zuletzt guten Leistungen das schlechteste Resultat in der elfjährigen Klubgeschichte. Die Gründe dafür werden in Kagran seit Monaten diskutiert. Doch was müssen die Wiener ändern, damit sie in Zukunft wieder ein Spitzenteam sind?