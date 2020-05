VSV - Caps: Kampf um die Vorentscheidung

Es ist vorläufig das Spiel der Spiele in der Qualifikation für das Play-off. Wenn Villach am Freitag die Vienna Capitals empfängt (19.15 Uhr, live im Internet auf www.laola1.tv), dann stehen die beiden Kontrahenten unter Druck – Villach noch mehr als die Wiener. Bei einem Wiener Sieg würde sich der Abstand fünf Runden vor dem Ende schon auf vier Punkte auf die Capitals vergrößern.



"Do or die", sagte François Fortier nach dem Training am Donnerstag. Der Stürmer, der das Spiel in Jesenice ausgelassen hatte und für heute geschont wurde, hatte gestern einen besonderen Trainingspartner. Als nur noch die Youngsters mit dem Puck herumspielten, kam plötzlich ein älterer Herr mit schütterem Haupthaar, Jeans und Pullover auf das Eis. Es war Fortiers Vater, der aus Kanada auf Besuch kam und der mit dem Sohn ein paar Abschlussübungen machte.