Vor Slalom in Hochgurgl: ÖSV-Stars ruinieren einen Oldtimer

Es ist durch und durch eine spektakuläre Kulisse, in der die Skiherren am Samstag ihr erstes Saisonrennen bestreiten. Nicht nur das Panorama in Hochgurgl, wo erstmals ein Weltcup-Slalom ausgetragen wird (10.45 bzw. 13:45 Uhr) ist beeindruckend, auch der Gebäudekomplex, in dem sich alles abspielt, ist in dieser Form einzigartig im Weltcup.