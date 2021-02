Vor der Ski-WM: Eine Vergangenheit mit Licht und Schatten

... in Garmisch war das schwächere ÖSV-Geschlecht viel stärker; als Lizz Görgl den Super G gewann, nachdem sie noch am Vorabend konträr zu üblicher Rennvorbereitung bei der Eröffnung die WM-Hymne „You’re the Hero“ gesungen hatte; als Görgl (heute der Musik und der Liebe wegen in Wien-Nähe lebend) auch die Abfahrt dominierte; als dank Schild und Kathrin Zettel ein Slalom-Doppelsieg gelang, als Anna Fenninger (heute als Frau Veith Mutterglück entgegensehend) Kombi-Gold holte; als in Abwesenheit des verletzten Marcel Hirscher die Ausbeute der Herren mit Super G-Silber für Hannes Reichelt (gestern „nur“ schnellster 40-Jähriger) und Riesenslalom-Bronze für Philipp Schörghofer (heute Servus-TV-Ski–Experte) in Garmisch 2011 überschaubar blieb ...