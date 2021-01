Erster Sieg: Hauser schreibt österreichische Biathlon-Geschichte

Lisa Hauser hat sich endlich ihren großen Kindheitstraum erfüllt: Die Tiroler Biathletin feierte in Antholz den ersten Weltcupsieg in ihrer Karriere. Im Einzelbewerb über 15 Kilometer war die 27-Jährige eine Klasse für sich und spielte am Schießstand und in der Loipe alle ihre Stärken aus. Am Ende lag sie 43 Sekunden vor der zweitplatzierten Ukrainerin Julija Dzyma.

Der Premierenerfolg der Kitzbühelerin hatte sich in der vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Schon beim Weltcup in Oberhof war Lisa Hauser zur Hochform aufgelaufen und hatte ihre ersten Podestplätze bejubeln dürfen. Gleich drei Mal in Folge wurde die Tirolerin dort Dritte und zeigte schon damals, dass der erste Weltcupsieg nur mehr eine Frage der Zeit ist.