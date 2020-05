Volle Konzentration auf den Slalom

Der erfolgreichste österreichische Allrounder wird in der Allrounder-Wertung, dessen Sieger von den Kitzbüheler Veranstaltern mit 50.000 Euro belohnt wird, nicht aufscheinen. Benjamin Raich gab w.o.

Der 34-jährige Tiroler verzichtete auf ein Antreten in der Abfahrt und damit automatisch auch auf die Hahnenkamm-Kombination. Zu groß war Raichs Enttäuschung über Rang 25 im Super G, in dem er die letzte Chance auf einen WM-Startplatz verspielt hat. Zu sehr muss sich Raich auf den heutigen Slalom konzentrieren, in dem eine Spitzenplatzierung Voraussetzung wäre, um auch bei der WM in Schladming die Kurzskier anschnallen zu dürfen.

Vorerst gilt Doppel-Olympiasieger Raich bei der WM nur in der Super-Kombi als Fixstarter. Diese WM-Kombination besteht in Schladming aus einer kurzen Abfahrt und einem Slalom-Durchgang. Ein Bewerb, gegen den sich die Kitzbüheler wehrten. Und so werden heute laut FIS die besten Kombinierer am Hahnenkamm zum letzten Mal nach traditioneller alter Methode ermittelt, in dem die Resultate von Abfahrt und (zwei) Slalomläufen addiert werden.