Auch Teamkollege Christoph Krenn ist mittlerweile erkrankt und nicht in der Lage, ein Rennen zu bestreiten. "Er musste im Ziel medizinisch versorgt werden, weil er Atemnot hatte", erklärt Cheftrainer Marko Pfeifer.

Johannes Strolz, der am Donnerstag ebenfalls noch gestartet war, verzichtet am Samstag auf ein Antreten, weil am Sonntag der Lauberhorn-Slalom wartet. Raphael Haaser wiederum soll sich für die Hahnenkammrennen schonen. "Beide hätten auch Nummern jenseits der 60. Das macht keinen Sinn", so Pfeifer.