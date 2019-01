Starker Schneefall hat am Samstag in Bischofshofen eine Verschiebung des Trainings und der Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee erzwungen. Ab 17.00 Uhr soll laut Jury-Entscheidung ein Trainingsdurchgang durchgeführt werden, danach soll die Qualifikation in Szene gehen.