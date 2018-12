Vierschanzentournee: Es liegt was in der Luft

Piotr Zyla

Der 31-Jährige hat zwar in seiner Karriere erst ein Weltcupspringen gewonnen, und das ist auch schon wieder fünf Jahre her, aber dafür bringt dieser Piotr Zyla eine Qualität mit, die gerade bei einer Veranstaltung wie der Tournee gewinnbringend sein kann: Konstanz. Der Pole hat sich in diesem Winter noch keinen Ausrutscher geleistet und war in den sieben Bewerben nie schlechter als Sechster. Zuletzt stand Piotr Zyla sogar vier Mal in Folge auf dem Stockerl. Und dass man durchaus auch ohne Tagessieg am Ende der Tournee die Nase vorne haben kann, haben bereits acht Springer vorgezeigt, zuletzt der Finne Janne Ahonen 1998/’99.

Johan André Forfang

Der 23-Jährige hat einen Saisonsieg zu Buche stehen und führt das norwegische Team an, das wie die Österreicher noch viel Luft nach oben hat. Im Weltcup scheinen aktuell nur zwei Norweger in den Top 15 auf. Dass Forfang auch bei Großereignissen performen kann, zeigte er nicht zuletzt mit seiner Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in PyeongChang.