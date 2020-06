Diethart und die verlorene Leichtigkeit des Seins

Es war Teamkollege Gregor Schlierenzauer, der Thomas Diethart bereits im Sommer vorgewarnt und auf einen harten Winter eingeschworen hatte. "Er hat mir gesagt, dass das zweite Jahr immer das schwierigste wäre", erinnert sich Diethart, der beileibe nicht der erste Skispringer ist, der nach einem Höhenflug wieder auf dem harten Boden der Realität gelandet wäre. In dem so hochsensiblen Sport Skispringen wechselt die Gemütslage der Athleten mitunter so häufig wie der Wind.

Und so rätselhaft im Vorjahr der kometenhafte Aufstieg von Diethart war, so unerklärlich ist für ihn nun auch der Leistungsabfall in dieser Saison. Denn im Grunde, so versichern die Trainer, würde der 22-Jährige nicht viel anders machen als bei seinen Flügen zum Tourneesieg. Mit einem – für Skispringer freilich entscheidenden – Unterschied. Diethart fehlen im Augenblick die Sicherheit, das Selbstverständnis und die Lockerheit, die ihn noch bei seinem Tournee-Triumph ausgezeichnet, und zwischen Oberstdorf und Bischofshofen praktisch unbesiegbar gemacht hatten.