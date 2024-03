Vierfachsieg für Österreich: Kraft führt in Norwegen ÖSV-Rekord an

Überflieger Stefan Kraft hat auf der Großschanze in Norwegen einen historischen ÖSV-Vierfachsieg im Skisprung-Weltcup angeführt. Am Schauplatz der WM 2025 feierte Kraft seinen zwölften Saisonsieg, diesmal vor Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Daniel Huber .

Am Wochenende geht es mit zwei Skiflug-Bewerben auf dem „Monsterbakken“ in Vikersund weiter, dort zählt auch die Qualifikation am Freitag zum Raw-Air-Ranking. Die Saison wird nächste Woche ebenfalls mit einem Skifliegen in Planica abgeschlossen.

Für Skiflug-Weltmeister Kraft geht es um den dritten Gesamtweltcupsieg nach 2016/17 und 2019/20, im Skiflug-Weltcup führt Kraft ex aequo mit dem Slowenen Peter Prevc.