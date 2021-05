Vier Kandidaten für die Nachfolge von FIS-Präsident Kasper

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Mittwoch gibt es nun auch offizielle vier Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden FIS-Präsidenten Gian Franco Kasper. FIS-Vizepräsident Mats Arjes, der in Schweden geborene britische Geschäftsmann und Head-Chef Johan Eliasch, Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann und die Britin und langjährige Generalsekretärin Sarah Lewis (56) stehen auf der Liste für die Wahl am 4. Juni.

Für den FIS-Council haben sich insgesamt 20 Personen beworben. Die Hälfte davon ist auch jetzt schon im Council aktiv, darunter auch Österreichs Noch-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel.