Vienna Capitals dominieren gegen den KAC

Rekordmeister KAC befindet sich in der Erste Bank Liga weiter in der Krise. Im Duell der beiden Vorjahresfinalisten verloren die Klagenfurter am Donnerstag in der 3. Pick-Round-Runde auswärts gegen Spitzenreiter Vienna Capitals mit 1:4 und kassierten damit schon die siebente Niederlage in Folge. Der Zweite Red Bull Salzburg feierte einen spektakulären 9:5-Heimsieg über den Dritten Black Wings Linz. Der KAC rutschte auf Platz fünf ab, weil Zagreb beim HC Innsbruck einen 5:3-Erfolg landete.

In Wien waren die Capitals von der ersten bis zur letzten Sekunde klar dominant und ließen den Gästen nicht den Funken einer Chance. Tore von Schneider (16./PP, 24.), McKiernan (32./PP) und Holzapfel (56./PP) besiegelten den souveränen Erfolg gegen den KAC, dem im Finish durch Duller (58.) nur noch Resultatskosmetik gelang.