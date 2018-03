Viel Wind um die Zukunft der österreichischen Skispringer

Wenn im letzten Wettkampf nicht noch ein Wunder passiert, dann endet heute in Planica (10 Uhr, live ORFeins) für Österreichs Skispringer eine Saison, die reich war an Enttäuschungen und Ernüchterungen. Und arm an Glücksgefühlen und Erfolgen. Erstmals seit 2000/’01 droht ein Weltcupwinter ohne österreichischen Sieg.

Der Teambewerb auf der Flugschanze in Planica spiegelte die Leistungen der vergangenen Monate wider. Vorbei die Zeiten, in denen Österreich im Skispringen die Lufthoheit hatte, aktuell sind die ÖSV-Springer nichts weiter als Flugbegleiter für die übermächtigen Überflieger aus Polen und Norwegen. Mit einer Ausnahme: Stefan Kraft (sieben Podestplätze) war auch im Mannschaftsfliegen als einziger heimischer Weitenjäger auf der Höhe. Am Ende lagen die Österreicher als Sechste 221,5 (!) Punkte hinter dem souveränen Sieger Norwegen. Das sind umgerechnet 184 Meter.