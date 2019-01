Video: Mit 140 km/h durch den Eiskanal

Auf die Kunstbahnrodler wartet an diesem Wochenende der Höhepunkt dieses Winters. Im deutschen Winterberg werden die Weltmeister ermittelt und die Österreicher besitzen hervorragende Medaillenchancen. In den vergangenen Jahren haben die heimischen Rodler bei den Großereignissen immer groß abgeräumt: Wolfgang Kindl wurde bei der letzten WM in Igls Doppelweltmeister im Einsitzer, David Gleirscher holte in PyeongChang Olympiagold.

Der Olympiasieger stellt zusammen mit seinem Teamkollegen Reinhard Egger den Eiskanal von Winterberg bevor. Begleiten Sie einen Rodler auf seiner turbulenten Schlittenfahrt mit Tempo 140.