Vanessa Herzog gewann 500-Meter-Gesamtweltcup

Vanessa Herzog hat ihre bisher erfolgreichste Eisschnelllauf-Saison am Sonntag mit dem Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung auf der 500-m-Distanz abgeschlossen. Die 22-jährige Tirolerin setzte sich beim Finale in Minsk im direkten Duell um den Gesamtsieg in 38,11 Sekunden gegen die Tschechin Karolina Erbanova (38,29/4.) durch und sicherte sich als Tages-Zweite mit neun Punkten Vorsprung den Pokal.

Siegerin im letzten Rennen wurde die Russin Angelina Golikowa in 38,08 Sekunden.