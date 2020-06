Vanessa Bittner: Österreichs junge Eiseilige

Wenn Michael Hadschieff die Laufbahn von Vanessa Bittner betrachtet, dann fühlt er sich manchmal ein wenig an seine Karriere erinnert. Damals in den späten 80er Jahren, als Österreich, angeführt von Zugpferd Hadschieff eine große Nummer war im Eisschnelllaufsport und die rot-weiß-roten Eiseiligen verlässliche Medaillenlieferanten bei Olympischen Spielen waren. "Ich glaube, wir sind jetzt auf dem besten Weg wieder so eine Ära zu starten. Wir haben mit Vanessa eine richtige Frontfigur."

Vanessa Bittner ist so etwas wie der Shootingstar der neuen Weltcupsaison, die an diesem Wochenende im japanischen Obihiro offiziell gestartet wurde. Die 19-jährige Innsbruckerin nahm auf Anhieb die Überholspur und erregte mit beeindruckenden Zeiten einiges Aufsehen. In der B-Gruppe, in der Bittner wegen ihrer fehlenden Weltcuperfahrung und -ergebnisse noch starten musste, lief das Ausnahmetalent zum Auftakt in einer eigenen Liga und gewann sowohl über 500 Meter als auch über 1000 Meter mit Rekordvorsprung.

Mehr noch: mit ihrer Zeit über 500 Meter (38, 50 Sekunden) wäre Bittner unter allen 34 Teilnehmern an der dritten Stelle gelandet – vor den übrigen Europäerinnen – über die 1000 Meter (1:16,77 Minuten) hätte es immerhin für den vierten Platz gereicht. Auf die niederländische Siegerin Marrit Leenstra fehlte der Tirolerin lediglich eine halbe Sekunde. "Dabei könnte sie noch bei den Junioren starten", erklärt Michael Hadschieff, den seit einigen Monaten beim österreichischen Eisschnelllaufverband als Sportdirektor fungiert.