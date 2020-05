Vanek verliert zum NHL-Auftakt

Mit einem 1:2 in Detroit startete Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek in seine neunte Saison in der National Hockey League. Seine Buffalo Sabres blieben dabei in sieben Powerplays ohne Torerfolg .

Dementsprechend angespannt analysierte der 29-jährige Steirer das Spiel: "Wir waren nicht gut genug in den Basics und haben den Puck nicht gut bewegt."

Vanek scheiterte in der Schlussphase vor dem 1:2 durch seinen Teamkollegen Girgensons mit einem Schlagschuss an der Stange. "Ich habe einen guten Pass von Cody (Anm. Hodgson) bekommen und wusste, dass ich treffen kann. Aber es war leider nur ein Stangenschuss - Part of the Game!" Ein Penalty, den Vanek verursachte, blieb von den Red Wings ungenützt.