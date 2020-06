Vanek-Skepsis bei den Capitals

Klare Worte zu dem Thema gab es auch von Benoit Gratton. "Natürlich reden wir auch in der Kabine über dieses Thema", sagt der Kapitän der Capitals. Für den Kanadier ist die Situation keine unbekannte. In der Lockout-Saison 2004/’05, als er in der Schweiz in Lugano spielte, ergab sich die selbe Situation. "Unser Klub hat damals fünf oder sechs NHL-Spieler geholt", erzählt Gratton und warnt: "Ich will nicht alle in einen Topf werfen. Aber ich habe damals schon Spieler gesehen, die mehr auf Urlaub in Europa waren und am Eis nicht unbedingt 100 Prozent gegeben haben."



Auch dass man in der Erste Bank Liga über die Saison nur drei Spieler tauschen kann, spräche dagegen. "Wenn du jemanden holst, musst du also sicher sein, dass es ein großer Name ist und nicht irgend ein Spieler aus der dritten oder vierten Linie. Die helfen dir auch in Europa nicht weiter", sagt der 35-Jährige.



In der Liga geht es für die Wiener am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Dornbirn weiter. Wie am Freitag ist auch diesmal ein Sieg Pflicht.