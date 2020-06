Vanek: „Die Liga muss sich entscheiden“

Was sich ändern kann, zeigt die Schweiz. Nachdem die Schweizer 1995 abgestiegen waren, führten sie tief greifende Reformen ein. Heuer gewannen sie alle sieben Vorrunden-Partien. Am Dienstag wurde Weißrussland mit 4:1 besiegt. In Österreichs Gruppe gewann die Slowakei gegen die USA mit 4:1 und sicherte sich den letzten freien Viertelfinalplatz. Am Donnerstag kommt es im Viertelfinale zur Final-Neuauflage von 2012, Russland gegen die Slowakei. In der Stockholm-Gruppe buchte Ex-Weltmeister Tschechien als letztes Team das Viertelfinal-Ticket mit einem 7:0 über Norwegen. Im Viertelfinale treffen sie auf die Schweiz.