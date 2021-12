USA mit diplomatischem Olympia-Boykott: Peking droht mit Vergeltung

"Zum Scheitern verurteilt"

Das chinesische Außenministerium reagierte scharf auf die US-Ankündigung. Man werde "entschlossene Gegenmaßnahmen" ergreifen, teilte es am Dienstag in der Früh in Peking mit. "Die USA werden einen Preis für ihre Fehler zahlen", so das Ministerium, das zugleich versicherte, dass der Boykottversuch Washingtons "zum Scheitern verurteilt" sei.

Der britische Justizminister Dominic Raab sagte, dass die Regierung in London einen ähnlichen Boykott "erwägt". Er selbst werde jedenfalls nicht nach Peking fahren. In Deutschland begrüßte der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, die Entscheidung. Er hoffe, "dass sich Deutschland dem anschließt", sagte er dem rbb-Inforadio. In der am Mittwoch antretenden neuen deutschen Regierung werden die Grünen mit Annalena Baerbock die Außenministerin stellen. Aus italienischen Regierungskreisen verlautete, dass sich Rom dem US-Boykott nicht anschließen werde. Aus Österreich gab es noch keine Stellungnahmen. Beobachter werteten es aber als unwahrscheinlich, dass Österreich der US-Entscheidung Folge leisten werde.