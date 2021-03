US-Ass Chen zum dritten Mal en suite Eiskunstlauf-Weltmeister

Der US-Amerikaner Nathan Chen hat am Samstag in Stockholm seinen dritten WM-Titel im Eiskunstlauf geholt. Der 21-Jährige hatte 2018 und 2019 triumphiert und schloss nach der coronabedingten WM-Absage vom Vorjahr daran nun nahtlos an. Chen beeindruckte mit einer auf fünf Vierfach-Sprüngen aufgebauten fantastischen Kür, womit er sich von Rang drei aus mit 320,88 Punkten noch überlegen nach vor arbeitete. Silber und Bronze gingen an die Japaner Yuma Kagiyama und Yuzuru Hanyu.