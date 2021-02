Ungültiger Corona-Test: Vorläufiges Flugverbot für Marita Kramer

Nach ihrem Blitzstart in den Weltcup-Winter mit drei Siegen in den ersten vier Bewerben häufen sich die Kuriositäten bei Marita Kramer: Erst wurde die 19-jährige Skispringerin im zweiten Bewerb von Hinzenbach wegen einer kleinen Abweichung am Anzug disqualifiziert, am Donnerstag durfte die Athletin vom Skiklub Saalfelden im rumänischen Rasnov nun gleich gar nicht abheben.

Grund war ein ungültiger PCR-Corona-Test im Vorfeld der Anreise zur letzten Weltcupstation vor der Nordischen WM in Oberstdorf, die kommende Woche beginnt. Am Donnerstagmorgen wurde Marita Kramer zwar mit einem Antigen-Schnelltest des Arztes des Organisationskomitees von Rasnov für negativ befunden, allein, es half nichts: Aufgrund der strengen Regularien des Weltverbandes FIS muss ein gültiges PCR-Testergebnis vorliegen, damit die Startfreigabe erfolgen kann.

Ein entsprechender Abstrich wurde nun ebenfalls vorgenommen, ein Ergebnis sollte am Donnerstagnachmittag vorliegen und somit dem Start in den weiteren Bewerben - abermals ein Springen von der Normalschanze am Freitag sowie der Mixed-Teambewerb am Samstag - nichts mehr im Wege stehen.

Unangenehm ist die Angelegenheit dennoch, denn Kramer wird wohl ihre knappe Führung im Gesamtweltcup - neun Punkte vor der Slowenin Nika Kriznar und 34 vor der japanischen Rekordfrau Sara Takanashi - wohl verlieren.