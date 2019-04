Überstellung der Leichen von Lama und Auer "relativ bald"

Die Leichen der in den kanadischen Rocky Mountains bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommenen Tiroler Alpinisten David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) sollen "relativ bald" nach Österreich überstellt werden. Man sei in Kontakt mit den Familien, die österreichische Botschaft in Kanada bemühe sich um eine "rasche Überführung", sagte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer der APA.