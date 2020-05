Überraschung bei der Saisonpremiere

Auf die großen internationale Erfolge in den Freestyle-Bewerben (Big Air, Slopestyle) wartet man hingegen inzwischen schon seit einigen Jahren. Clemens Schattschneider hat, so bescheinigen es ihm jedenfalls seine Trainer, absolut das Zeug zum Winnertypen. "Er hat gezeigt, dass er zur absoluten Spitze zählt", meinte der österreichische Freestyle-Chefcoach Stefan Cerwenka. Zumindest für den 20-jährigen Niederösterreicher sollte bei der kommenden Weltmeisterschaft im Jänner 2013 in Quebec eine Medaille in Sprungweite sein.