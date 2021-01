Überflieger und Pechvögel: Die Haltungsnoten der Tournee

Im Wettkampf ließen die ÖSV-Adler dann aber meist Federn. In Bischofshofen sorgte Stefan Kraft mit Rang vier für das beste Tages-Ergebnis im Rahmen dieser Tournee. Der Salzburger war als Achter auch der beste ÖSV-Springer in der Gesamtwertung.

15,0 Michael Hayböck

Nach seinem vierten Platz bei der Skiflug-WM in Planica war der Oberösterreicher mit großen Ambitionen in die Tournee gestartet. Doch statt der erhofften Euphorie stellte sich rasch Ernüchterung ein: In Oberstdorf und Partenkirchen gelang Hayböck nicht einmal der Sprung in den Finaldurchgang. Immerhin ließ sich der 29-Jährige nach den beiden Rückschlägen nicht hängen und zeigte am Bergisel (9.) und in Bischofshofen (6.) die gewünschte Reaktion.