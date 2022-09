"Tut nichts weh": Familienvater Feller will bis 35 Skirennen fahren

Sportlich seien die Bedingungen in Chile bestens gewesen. "Wir haben von 14 Tagen 13 himmelblaue Tage gehabt ohne eine Wolke, die haben wir auch sehr gut genutzt", sagte der Tiroler. "Vom aktuellen Stand der Dinge habe ich sechs, sieben Skitage mehr als letztes Jahr um die Zeit. Mit weit besseren Bedingungen." Wobei sich Feller fast ausschließlich dem Riesentorlauf widmete und den Slalom vorerst links liegen ließ. Nach dem Saison-Opener in Sölden sind es auch noch knapp sieben Wochen bis zum ersten Weltcup-Slalom in Val d'Isere. "Wenn ich meine zehn gute Slalom-Tage kriege, bin ich bereit."

Mit dem Status quo ist Feller zufrieden. Sein geplagter Rücken sei aktuell weder beim Skifahren noch im Alltag eine Belastung. "Ich weiß, dass ich gut drauf bin. Es tut nichts weh. Ich fahr so befreit Ski wie schon seit ich 20 Jahre alt war nicht mehr. Von dem her blicke ich positiv und mit Vorfreude auf Sölden." Im Gletscherskigebiet im Ötztal steigt am 23. Oktober der erste Riesentorlauf und zugleich das erste Rennen der Saison für die Alpin-Männer.