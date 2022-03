Tränen nach Paralympics-Gold: Edlingers "Traumwelt wurde zur Realität"

Morbus Stargardt nennt sich ein seltener Gendefekt im Netzhautbereich, der ihr Sehvermögen seit 2015 sukzessive verringert.

"Das Langlaufen war immer da und half mir über alles hinweg", wie auch ihr Hund Riley, der im paralympischen Dorf bereits eine Berühmtheit ist. "Mir kommt manchmal vor, er ist der eigentliche Star. Aber es ist okay, wenn ich die Nummer zwei bin. Alle wollen Fotos mit ihm, Riley ist im Dorf bekannter als der chinesische Präsident."

Am Freitag geht Carina Edlinger im Biathlon an den Start. Vor sechs Jahren lief sie ihren ersten Weltcup und wurde direkt Doppelweltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin. Die mittlerweile vierfache Weltmeisterin erinnert sich gerne an ihre Anfänge zurück: "Das war irgendwie eine Traumwelt, die dann zur Realität wurde."