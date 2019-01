Tourneebilanz: Die Flugbegleiter des Alleinunterhalters

Die 67. Vierschanzentournee war für die Österreicher bereits zur Halbzeit gelaufen: Wie in der vergangenen Saison spielten die ÖSV-Adler im Kampf um den Gesamtsieg keine Rolle. Immerhin nahm die Tournee in Bischofshofen mit dem dritten Rang von Stefan Kraft ein versöhnliches Ende.

Der KURIER lässt die Tournee noch einmal Revue passieren und vergibt Haltungsnoten.

- 0,5 Die Prevc-Brüder

Es ist noch nicht so lange her, dass Ryoyu Kobayashi ein Slowene war und auf den Namen Peter Prevc hörte. Der 26-Jährige dominierte dereinst das Skispringen ähnlich wie der Japaner in diesem Winter. Noch immer hält Peter Prevc die Bestmarke für die meisten Siege (15) und Punkte (2303) in einer Saison. Mit dem Rekordmann aus dem Winter 2015/’16 hat der Slowene seit einiger Zeit nichts mehr gemeinsam: Nach seinem 61. Platz in der Qualifikation von Partenkirchen beendete er die Tournee vorzeitig und nahm seinen jüngeren Bruder Domen gleich mit.

- 7,0 Sabyrschan Muminow

Man kann nicht behaupten, dass der Kasache auf der Schanze einen bleibenden Eindruck hinterlassen hätte. Selbst die Vorspringer waren oft länger in der Luft als der 24-Jährige, der immerhin zwei Mal in der Qualifikation Vorletzter wurde. Weit spektakulärer war, was Sabyrschan Muminow im Auslauf anstellte. Am Bergisel raste der Kasache nach seinem Sprüngchen ungebremst in die Werbebande am Gegenhang und flog kopfüber in den Zuschauerbereich. Das wichtigste: Muminow blieb bei diesem Ausritt unverletzt.