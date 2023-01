Tournee-Triumph für Granerud, vier ÖSV-Adler in den Top Ten

Halvor Egner Granerud ist gerade der König der Lüfte. Der 26-Jährige dominierte die 71. Vierschanzentournee nach Belieben und holte als erster norwegischer Skispringer seit 16 Jahren (Anders Jacobsen) den Gesamtsieg. Und das in eindrucksvoller Manier.

Nach seinen Erfolgen in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen gewann Granerud auch das Tournee-Finale in Bischofshofen. Nur am Bergisel musste sich der Seriensieger knapp dem Polen Dawid Kubacki geschlagen geben.