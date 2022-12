Wie jedes Jahr verabschiedeten sich in Oberstdorf bereits einige Favoriten aus dem Tournee-Rennen. Manuel Fettner, der von vielen als Geheimtipp gehandelt wurde, wurde im ersten Durchgang ein Opfer des Rückenwindes und musste sich schließlich mit dem 13. Rang begnügen.

Wie Manuel Fettner liegt auch der dreifache slowenische Saisonsieger Anze Lanisek (10.) nach dem Auftaktspringen schon aussichtslos zurück.

Aber was soll erst der Deutsche Markus Eisenbichler sagen? Der Weltmeister von 2019 scheiterte in seinem K.o.-Duell am Türken Fatih Arda Ipcioglu, der wieder einmal Skisprung-Geschichte schrieb. Als erster türkischer Adler, der es in zwei Tourneespringen in die Punkteränge geschafft hat.