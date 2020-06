Tournee-Sieger Kraft springt ins gelbe Trikot

Stefan Kraft lässt sich durch nichts aus der Bahn werfen. Da mag der Wind noch so blasen, da können die Konkurrenten noch so weit springen – der Tourneesieger schwebt seit Wochen in anderen Sphären und über den Dingen.

Die Souveränität und Sicherheit des jungen Salzburgers zeigte sich nun auch wieder beim Weltcup in Wisla ( Polen), der wegen der turbulenten Verhältnisse am Donnerstag nur in einem Durchgang ausgetragen werden konnte. Mit 129,5 Metern sprang Stefan Kraft vor dem Slowenen Prevc und dem Deutschen Freund zu seinem zweiten Weltcupsieg und damit direkt ins gelbe Trikot. Ein vierter Rang von Michael Hayböck war zu wenig, um die Führung im Gesamtweltcup gegen den aktuellen Überflieger der Skisprungszene zu behaupten.