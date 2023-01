Tournee-Finale in Bischofshofen mit elf Österreichern

Österreich geht am Freitag mit einem Großaufgebot an Adlern in das letzte Tourneespringen in Bischofshofen (16.30 Uhr). Gleich ÖSV-Springer schafften auf der Paul-Außerleitner-Schanze bei strömendem Regen die Qualifikation.

Bester Österreicher war Michael Hayböck, der mit einem Sprung auf 136 Meter unmittelbar vor seinem Zimmerkollegen Stefan Kraft (134,5 Meter) auf dem fünften Platz landete. Stark präsentierte sich Clemens Aigner, der als Springer der sogenannten nationalen Gruppe mit Rang neun aufzeigte.

Für die Österreicher geht es um den ersten Podestplatz bei dieser Tournee.