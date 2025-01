In der Spur: Stadlober und Vermeulen mit starken Auftritten bei Tour de Ski

In der Tour de Ski winkt Österreich der erste Podestplatz in der Gesamtwertung. Mika Vermeulen nimmt die letzte Etappe im Fleimstal auf die Alpe Cermis als Dritter in Angriff und strotzt nur so vor Tatendrang und Selbstvertrauen.

„Auf Platz zwei fehlen nur zehn Sekunden. Da bin ich zuversichtlich, dass es sich ausgeht“, sagt der 25-jährige Steirer.

Am vorletzten Tag zeigte Mika Vermeulen im Skiathlon über 20 Kilometer mit Rang fünf auf. Der Österreicher führte das Feld über weite Strecken an und setzte immer wieder Attacken, erst im Zielsprint musste er vier Konkurrenten vorbeiziehen lassen.