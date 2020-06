Nur Teresa Stadlober will sich ganz durchbeißen

Früh aufstehen. Aufwärmen. Wettkampf. Auslaufen. Zwischendurch was essen. Koffer packen. Dann ins Auto. Schlafen auf der Rückbank. Ab in den nächsten Ort. Am nächsten Tag alles wieder von vorne – wenn Teresa Stadlober erzählt, wie sie gedenkt, die kommenden neun Tage zu verbringen, dann hört sich das nach einer einzigen Tortur an. "Man kommt eigentlich nie zur Ruhe."

Und da hat die Langläuferin nur vom Rundherum berichtet. Und gar nicht von den eigentlichen Qualen der Tour de Ski, jenem spektakulären Etappenrennen, das am Samstag in Oberstdorf startet und erst am 11. Jänner im italienischen Fleimstal zu Ende geht. Das würde sich dann zum Beispiel so anhören. 420 Höhenmeter, 12 Prozent Durchschnittssteigung, 28 Prozent Maximalsteigung – das sind die Eckdaten der berüchtigten Schlussetappe auf die Alpe Cermis. "Das ist der absolute Höhepunkt, darauf freue ich mich schon wieder", sagt Teresa Stadlober. Darauf freuen? Da rauf? "Wenn’s ums Kämpfen und Beißen geht, dann ist mir das bis jetzt immer gut gelegen", versichert die 21-jährige Tochter des ehemaligen Weltmeisters Alois Stadlober.

Teresa Stadlober ist zwar nicht die einzige österreichische Sportlerin, die in Oberstdorf die Tour de Ski in Angriff nimmt, sie ist aber die einzige, die das Langstreckenrennen auch bis zum Ende durchläuft. All ihre Teamkollegen, ob Bernhard Tritscher, Harald Wurm, Dominik Baldauf, Max Hauke oder auch Nathalie Schwarz werden vorzeitig aussteigen.