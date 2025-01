Rätselraten bei der Tour de Ski: Ukrainer sind einfach verschwunden

Es herrscht große Ungewissheit, was das ukrainische Langlauf-Team betrifft: Seit dem 28. Dezember läuft die 19. Auflage der Tour de Ski. Vier Rennen fanden dabei im italienischen Toblach statt, am Freitag eht es im italienischen Val die Fiemme weiter. Vorm letzten Start in Toblach sorgten die Ukrainer aber für Verwunderung: Von ihnen fehlte jede Spur.