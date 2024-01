Langlauf-Ass Mika Vermeulen bei Tour-de-Ski-Finale starker Vierter

Mika Vermeulen hat am Sonntag im Fleimstal zum Abschluss der Tour de Ski im Massenstart über 10 km Skating den ausgezeichneten vierten Rang belegt. Der 24-jährige Steirer hielt sich die gesamte Zeit in den Top Ten und war lange in Schlagdistanz zum Podestplatz. Am Ende fehlten ihm 11,8 Sekunden auf den drittplatzierten Hugo Lapalus (FRA) bzw. 27,8 auf Sieger Jules Lapierre. In der Tour-Gesamtwertung schaffte der ÖSV-Langläufer noch den Sprung in die Top Ten und wurde Zehnter.