Toni Innauer wird 60: "Dieses Kastl-Denken gefällt mir nicht"

Warum haben Sie Sich in der Missbrauchsgeschichte zu Wort gemeldet?

Nur weil ich keine offizielle Funktion im Sport habe, bedeutet mir der Sport trotzdem sehr viel. Ich bin im Sport verankert, der Sport hat mich geprägt und umgekehrt. Zwangsläufig ist man da von manchen Entwicklungen und Vorfällen betroffen. Außerdem schreibe ich seit sechs Jahren in der Tiroler Tageszeitung Kolumnen. Da kann ich dann nicht sagen: Zu diesem heißen Thema will ich mich nicht äußern.

Was denken Sie über die Missbrauchsfälle im Sport?

Auch der Sport muss sich dem stellen und er zeigt sich lernfähig, den richtigen Zugang zu dem Thema zu finden, nachdem anfänglich falsch reagiert wurde auf die Vorwürfe. Es wurde als Majestätsbeleidigung aufgefasst, weil ich gesagt habe, dass die ÖSV-Obrigkeit mit dem Thema und den Betroffenen verharmlosend oder ungeschickt aggressiv umgegangen ist. In dem Moment, in dem die Colts öffentlich rauchen, ist Peter Schröcksnadel nicht zurückzuhalten. Er stellt sich dann ganz vorne hin, meint es zwar gut, aber gibt manchmal unpassende Schnellschüsse von sich. Eigentlich sollte man ihn in diesen Momenten vor sich selbst schützen und andere an die mediale Front senden.

Lassen Sie uns das Thema wechseln: Wohin entwickelt sich Ihrer Meinung nach der Sport? In die richtige Richtung?

Der Sport wäre nicht annähernd so faszinierend für so eine breite Masse der Öffentlichkeit, wenn ihn die Medien nicht so exzellent aufarbeiten und überhöht inszenieren würden. Aus dem Sport ist eine riesige Unterhaltungsbranche geworden, und selbstverständlich auch ein enormer Wirtschaftsfaktor. Wirtschaftliche Überlegungen stehen heute auch im Sport über allem. Wenn man das aber zu lange so praktiziert, wenn mehr und mehr die Seele des Sports verkauft wird, dann merken das die Menschen sehr wohl. Dann landet man dort, wo sich das Internationale Olympische Komitee ( IOC) befindet. Dort hat man mittlerweile gemerkt, dass man zu weit gegangen ist und sich kaum mehr demokratische Länder finden lassen, die Olympische Winterspiele austragen wollen. Das Problem ist: dem IOC wird mittlerweile nicht mehr über den Weg getraut, wenn es kleinere und leistbare Spiele propagiert und vielleicht auch ernsthaft möchte. Das hat auch das Ergebnis der Olympiaabstimmung in Innsbruck gezeigt.