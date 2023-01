Tödlicher Unfall mit Schneemobil: Trauer um Motorsport-Legende

"Er war so ein wunderbarer Mensch, das Leben hat er in vollen Zügen genossen", betonte Hamilton und erinnerte sich auch noch an ein gemeinsames Heli-Ski- und Snowboarderlebnis vor ein paar Jahren in Kanada: "Wir hatten so viel gegenseitigen Respekt."

"Schockiert", zeigte sich auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button. Bei Twitter schrieb der Brite: "Unser Sport hat heute einen der Besten verloren, aber vor allem einen großartigen Mann."