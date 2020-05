Thomas Morgenstern ist Vater

Thomas Morgenstern ist in der Nacht auf Mittwoch Vater geworden: Heute Nacht ist unsere Tochter Lilly in unserem Leben gelandet. Wir sind alle wohlauf und überglücklich! Auf uns wartet ein neuer, spannender Lebensabschnitt!", gab "Morgi" auf seiner Facebook-Seite bekannt.

"Es ist noch eine Person da, die Sicherheit und Unterstützung vermittelt. Man ist nicht mehr selber die wichtigste Person, Da ist jemand da, der ein Stück Fleisch und Blut von einem selber ist. Das ist spannend, es werden gewisse Dinge relativ", wird Morgenstern auf sport10.at zitiert

In den ersten Wochen wird Lilly ihren Papa allerdings nicht oft sehen: "In den ersten paar Monaten ist sowieso der Papa nicht das Wichtigste. Es wird nicht so easy, aber ich bin nicht der erste im Weltcup, der das überstehen muss."

Auf die ersten Bilder der glücklichen Familie wird man wohl noch eine Weile warten müssen: "Dieses Recht habe ich nicht. Wenn ein Foto kommt, dann von mir selbst, was im Moment eher unwahrscheinlich ist. Ich kann ein Kind, das noch nicht mal sagen kann, dass es das nicht will, nicht einfach der Öffentlichkeit präsentieren."