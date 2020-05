Vor einem Olympia-Rennen durch drei Klimazonen

Dass Franz und Mayer gestern beim ersten Training für die vorolympische Abfahrt in St. Moritz die Plätze 1 und 3 (Zweitschnellster Bode Miller) belegten, ist eine weitere Bestätigung dafür, dass die Draufgänger den Fixstarter-Status verdienen. Franz, 24, und Mayer, 23, sind die jüngsten Top-Ten-Fahrer in jenem Alpin-Bewerb, den nicht grundlos die Generation 30 plus dominiert.

Ob Beaver Creek, Gröden, Bormio, Lauberhorn oder Streif – die Routiniers sind alle schon x-mal diese Traditionspisten heruntergefahren. Während sich der Nachwuchs in einer permanenten Orientierungsphase befindet, zumal – im Gegensatz zu schneereicheren früheren Zeiten – oft nur ein Trainingslauf möglich ist.

In Sotschi wird das anders sein. Dort wird auf „Exoten“ und Unerfahrene mehr Rücksicht genommen werden. Dort wird es etliche Trainingsläufe geben. Und dort fehlt den Abfahrts-Haudegen der Vorteil einer genaueren Streckenkenntnis, zumal auf der Piste in Rosa Chutor bisher nur ein Mal im Weltcup gefahren wurde – im Februar 2012, als Beat Feuz siegte, nachdem Reichelt seine im technisch schwereren Abschnitt erzielte Zwischenbestzeit auf den Gleitstücken verspielt hatte. Trotz Reichelts Fehlen wird es nächste Woche zu einer heißen ÖSV-internen Qualifikation kommen. Mit Klaus Kröll, Romed Baumann, Georg Streitberger, Otmar Striedinger und Joachim Puchner werden wohl fünf Mann um zwei Startplätze fahren.

Trainer Mathias Berthold wartet ab – und das ist richtig so –, welcher seiner Kandidaten am besten zurechtkommt mit einer Olympia-Piste, die vor allem wetterbedingt ihre Tücken hat und einen Materialpoker erwarten lässt. FIS-Direktor Günter Hujara spricht von drei Klimazonen.

Oben wie Sibirien, im Mittelteil wie Kitzbühel, im Ziel wie Monaco. Durchaus möglich, dass ein Topfavorit schuldlos baden geht.

Olympische Abfahrt: Fixstarter und Anwärter