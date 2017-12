Svindal triumphiert in Gröden-Abfahrt

Aksel Lund Svindal gewann trotz Handicap die Herren-Abfahrt in Gröden. Der Norweger, der wegen Knieproblemen nur eingeschränkt trainieren kann, brannte eine sensationelle Zeit in den Schnee, an der sich in der Folge alle Läufer deutlich die Zähne ausbissen. Einzig Svindals Landsmann Kjetil Jansrud und Max Franz konnten den Rückstand unter einer Sekunde halten und belegten die Plätze zwei und drei.

Für eine Überraschung aus rot-weiß-roter Sicht sorgte Romed Baumann, der mit Startnummer 30 als zweitbester Österreicher Platz sechs eroberte. Abgeschlagen waren hingegen die übrigen ÖSV-Läufer: Matthias Mayer kam über Rang 17 nicht hinaus, direkt dahinter klassierte sich Vincent Kriechmayr. Punkte gab es immerhin auch für Hannes Reichelt und Otmar Striedinger (ex aequo 24./+2,03 Sekunden).