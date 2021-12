Svancer siegt im Big Air, Gasser und Millauer auf Platz 2

Matej Svancer hat sich in die Favoritenrolle für die Olympischen Spiele hineinmanövriert: Der 17-Jährige Freeskier setzte am Samstag beim Big-Air-Weltcup in Steamboat Kunststücke in den Schnee und wurde mit 90,50 und 98,00 (188,50) Punkten belohnt. Zweiter wurde der Amerikaner Alexander Hall (185,75), Dritter der Franzose Antoine Adelisse (180). Es war der letzte Weltcup-Bewerb dieser Disziplin vor den Winterspielen im Februar in Peking.

"Ich kann es nicht glauben, es gab eine 50:50-Chance, dass ich den stehe", sagte Svancer zum zweiten Sprung. Er gewann damit souverän die Disziplinwertung, Kristallkugel gibt es bei nur zwei Bewerben aber keine.

Svancer war am Freitag als Vierter in seinem Heat in das Finale der Top 10 bei den Männern eingezogen. Dabei hatte er einen "Switch triple Cork 13" präsentiert, den vorher noch niemand gezeigt hatte, und erhielt 91,66 Punkte.