Super-G in St. Anton: Gut-Behrami siegt, Tippler Vierte

„Es wird zach“, das wusste Tamara Tippler schon vor dem Start zum Super-G von St. Anton. Bereits die Abfahrt am Samstag stellte die Speed-Damen vor einige Herausforderungen, die Schweizerin Juliana Suter war mit einem Kreuzbandriss im Krankenhaus gelandet und wurde am Sonntagmorgen operiert. Der Super-G von Marco Viale, einem 43-jährigen Italiener, der das französische Team betreut, setzte die Herausforderung für Körper und Geist am Sonntag fort.

Sofia Goggia, überlegene italienische Abfahrtssiegerin, erwischte nach zehn Sekunden im Parcours einen Schlag und lag nach zwölf Sekunden im Schnee. Ihre Teamkollegen Francesca Marsaglia nahm sich Juliana Suter zum Vorbild und räumte die letzten beiden Tore ab, konnte aber nach ihrem Sturz immerhin gehen. Und die zweifache Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien schied ebenso aus wie Nina Ortlieb, die letzte österreichische Siegerin eines Super-G.

So war es abermals an Tamara Tippler, das Fähnlein des ÖSV hochzuhalten. Nach Platz zwei am Samstag gab es nun Platz vier für die Steirerin. „Gefühlt hab ich eigentlich eine Vollwatschen bekommen, aber fehlerfrei geht’s hier einfach nicht“ , resümierte die 29-Jährige. „Gerade im unteren Teil sind die Torabstände extrem eng. Es ist ein richtiger Fight, aber richtig lässig - richtig Action, so soll’s sein.“

Die wenigsten Hoppalas und die höchste Geschwindigkeit schaffte Lara Gut-Behrami, die 29-jährige Schweizerin verbuchte ihren 27. Weltcupsieg, den 13. in einem Super-G.

Nah dran waren die Italienerin Marta Bassino (+0,16 Sekunden) und Vizeweltmeisterin Corinne Suter (SUI/+0,20), Tippler fehlten dann schon 25 Hundertstel aufs Podest.

Stephanie Venier kam als zweitbeste Österreicherin auf den achten Rang, war aber schon 1,67 Sekunden länger unterwegs als Lara Gut-Behrami. Die Tirolerin analysierte treffend: „Der Kurs ist richtig lässig gesteckt, man muss die Skier laufen lassen und auf die Bodenwellen aufpassen – aber einfach ist es nicht. Man kann sich auch auf die Fallen nicht wirklich einstellen. Im Super-G kommt eben oft viel Unerwartetes, und ein paar Fehler gehören einfach immer dazu.“ In Zahlen: Nur 18 der ersten 30 Starterinnen kamen ins Ziel.