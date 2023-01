Sensationsfahrt von Babinsky bei Odermatt-Sieg in Cortina

Im Ziel lag Stefan Babinsky 63 Hundertstelsekunden hinter Marco Odermatt, der sich nach seiner kurzen Verletzungspause gleich wieder als Sieger zurückmeldete.

Vor gut einer Woche hatte er in der ersten Abfahrt in Kitzbühel nur akrobatisch einen Sturz verhindern können und sich bei dieser Einlage am Steilhang eine Knieverletzung zugezogen (Meniskusquetschung). Deswegen hatte der Schweizer auch die zweite Hahnenkammabfahrt und zuletzt den Nacht-Riesentorlauf in Schladming verpasst.