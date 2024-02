Super-G der Frauen in Val di Fassa am Samstag abgesagt

Für 11 Uhr war der Start für den Super-G der Frauen in Val di Fassa geplant. Doch die Jury und das lokale Organisationskomitee (LOC) musste bereits in der Früh den Entschluss fassen, das Rennen abzusagen. Viel zu viel Schnee war in der Nacht auf Samstag gefallen.

Die Strecke bleibt vorerst für alle gesperrt. Der zweite Super-G, der für Sonntag geplant ist, soll planmäßig stattfinden.