Laegreid wurde am Samstag von der Schweizer Polizei einvernommen und zeigte sich in einer IBU-Mitteilung reumütig. "Dieser Vorfall tut mir zutiefst leid und ich entschuldige mich aufrichtig bei der gesamten Biathlon-Familie, meinen Teamkollegen und dem Hotelbesitzer für das, was passiert ist. Dies ist eine brutale Erinnerung für mich und alle Biathlon-Athleten wie wichtig Sicherheitsrichtlinien wirklich sind", sagte Laegreid.

Der mehrfache Weltmeister und Staffelolympiasieger hatte am Samstag in der Lenzerheide-Verfolgung als Dritter und in der Vorwoche in Hochfilzen als Zweiter seine ersten Podestplätze der Saison geholt.