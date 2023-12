ÖSV-Biathleten erkannten beim Heimweltcup akuten Aufholbedarf

Im Sprintrennen in Hochfilzen war die Lokalmatadorin am Freitag mit zwei Fehlschüssen und einer durchwachsenen Loipen-Leistung im Hintertreffen (41.) Dafür sprangen zwei junge Teamkolleginnen in die Bresche. Anna Gandler (22) und Anna Juppe (24) landeten auf den Plätzen 11 und 13, beide blieben am Schießstand fehlerfrei.

Gandler war dennoch nicht restlos zufrieden. „Es war zach, ich habe mich in der Loipe nicht gut gefühlt“, erzählt die Tochter des Langlauf-Staffelweltmeisters von 1999, Markus Gandler.

Am Samstag stehen in Hochfilzen die Verfolgungsrennen auf dem Programm, am Sonntag warten noch die Staffelbewerbe.