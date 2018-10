Stil am Eis, oder: 25 Jahre Weltcup in Sölden

Die One-Man-Show

Man hat Marcel Hirscher selten einmal so ratlos gesehen wie an diesem Sonntag im Oktober 2012. 3,12 Sekunden nahm ihm damals der Sieger Ted Ligety ( USA), dass Hirscher mit diesem Rückstand trotzdem noch Dritter wurde, unterstreicht die Performance des Eiseiligen aus den USA auf dem Gletscher. In den 25 Jahren hatte in Sölden kein Läufer einen größeren Vorsprung als Ligety, der den ersten Konkurrenten um stolze 2,75 Sekunden distanzierte.